 

Нескоромному подготовили подозрение и разыскивают – Бутусов

25.01.2021, 12:38, Новости дня
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Бывшему заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному подготовлено подозрение в покушении на убийство главы управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом 25 января в Facebook сообщил главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“По данным источников “Цензор.НЕТ”, подозрение выписано 23 января, но до сих пор не вручено Нескоромному, его местонахождение правоохранительными органами пока не установлено. Однако, по данным следствия и по данным источников “Цензор.НЕТ”, близких к Нескоромному, он находится в Украине. Его разыскивают”, – написал журналист.

Он назвал неправдой появившуюся в соцсетях информацию, что Нескоромный выехал в Германию.

“На самом деле семья Дмитрия Нескоромного тесно связана с Россией, и угроза побега существует только в этом направлении. Нескоромный – родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт. …Его жена Нателла, по данным “Цензор.НЕТ”, – гражданка РФ, также источники утверждают, что российское гражданство имеют и трое детей в этой семье. У них значительное количество родственников в РФ”, – объяснил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5193450360695218

22 января Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что по подозрению в подготовке убийства Наумова задержали полковника СБУ Андрея Расюка. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. По данным Бутусова, в заказе убийства подозревают Нескоромного. Наумова он называет другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова.

Начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич 23 января подтвердил, что задержали полковника СБУ Андрея Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства Наумова.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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