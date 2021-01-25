Мнение: Реалии Капитолийского холма

25.01.2021, 12:30, Разное

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Отпахавший часть недавней Карабахской войны и масштабные протесты в Армении против Пашиняна, американской военкор Патрик Ланкастер заскочил на родину, чтобы посмотреть, что происходит у него в стране. На серии роликов ниже, Патрик в своем обычном стиле, который хорошо узнаваем еще со времен войны на Донбассе, показывает и рассказывает о происходящем в столице США после инаугурации Байдена. Интересные и очень показательные интервью со сторонниками Трампа и Байдена.

Что 2% американской армии делают в Вашингтоне?

Никакой свободы слова, прессы и собраний во время инаугурации

Напряжение между сторонниками Трампа и Байдена нарастает после инаугурации.

Откровенный разговор с Antifa

Призыв к действию от черного сообщества.

Закрыт ли еще Капитолийский холм и когда его вновь откроют?

Уезжал Патрик Ланкастер из одних США, а вернулся в немного другие. И дело конечно не только в смене Трампа на Байдена.

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