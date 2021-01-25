Онкологи из США нашли возможный способ борьбы с раком

25.01.2021, 12:26, Разное

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Онкологи из США в ходе проведения исследования нашли возможный способ борьбы с раком. Ученые объяснили эффект Варбурга, который фиксируется у большинства онкоклеток, производящих энергию иначе.

Чтобы получить необходимую энергию в виде молекул АТФ, в клетки поступает глюкоза. В ходе гликолиза вещество перерабатывается в пируват, он впоследствии окисляется в митохондриях. Что касается раковых клеток, то применяется более быстрая разновидность гликолиза, происходит ферментация глюкозы в молочную кислоту. Онкологи предполагали, что это происходит из-за наличия дефектных митохондрий, но позже выяснили, что органеллы продолжают функционировать нормально.

На молекулу PI3 возложена ключевая роль в сигнальном пути, отвечающем за увеличение и размножение онкоклеток. Когда начинается метаболизм Варбурга, активность киназы растет, поэтому элементы быстро делятся.

В ходе изучения иммунных клеток научные сотрудники установили, что начинает задействоваться эффект Варбурга, если в организм попадает инфекция. За этот процесс отвечает фермент LDHA. Его блокирование отрицательно воздействует на активность PI3, в то же время появляется петля обратной связи между киназой и продуцированием АТФ. Она помогает иммунитету в борьбе с инфекцией, пока последняя не отступит.

Ученые уверены, что аналогичный механизм происходит с раковыми клетками. Посредством него поддерживается их непрерывный рост и деление, пишет «Слово и дело».