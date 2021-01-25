Клюкву признали эффективным средством для долголетия

25.01.2021, 12:26, Разное

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Медики считают, что клюква является эффективным средством для достижения долголетия. Кислая ягода очень популярна у россиян, из нее варятся компоты и делается варенье.

Клюква обладает целебными свойствами, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с простудой. Ягода также способна предотвратить ряд опасных заболеваний. Чтобы вылечить инфекцию мочевыводящих путей, рекомендуется пить клюквенный сок. Также медики советуют употреблять ягоды целиком, так как в них содержатся вещества, препятствующие процессу прилипания бактерий к стенке мочевого пузыря.

Клюква укрепляет пищеварительную систему и улучшает настроение в целом. В ягоде содержится множество антиоксидантов, предотвращающих воспалительные процессы. Исследования показывают, что люди, в рационе которых присутствует клюква, обладают более низким уровнем С-реактвиного белка маркера воспаления в крови. За счет употребления ягоды снижается риск преждевременного наступления слабоумия.

Считается, что клюква улучшает кровообращение и гибкость артерий. По информации «Политэксперт», при регулярном употреблении продукта нормализуется артериальное давление и снижается риск развития заболеваний сердца.