 

Странную синюю дымку вокруг Плутона создает смертоносный яд

25.01.2021, 12:26, Разное
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Ученые пришли к выводу, что Плутон окружен ледяными частицами смертельного яда — цианистого водорода. Они рассеивают лучи Солнца, поэтому возникает иллюзия, будто Плутон подсвечен.
Практически все планеты в Солнечной системе окутаны дымкой. В одних случаях она заметна, в других — нет. На Плутоне подобную дымку назвали «фотохимическим смогом». В основном она состоит из кристаллов льда, чей состав ранее не был установлен. Однако недавно астрономы в ходе своих расчетов предположили, что на самом деле частички льда являются замороженным цианистым водородом, ацетиленом и этиленом.

Смертельный яд образуется вследствие химических реакций, затем он замерзает в виде крошечных ледяных частиц, которые, рассеивая свет, придают Плутону синий оттенок. Частицы, находящиеся ближе к планете, конденсируют вокруг себя газы, из-за чего возникает своеобразная дымка.

По словам ученых, Плутон является одним из самых холодных объектов в Солнечной системе. В зависимости от расстояния от Солнца там происходят перепады температуры. Именно из-за этого вокруг небесного тела могут образовываться частицы цианистого водорода.

Источник: actualnews.org



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