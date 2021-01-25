Мнение: 23 января. Навальный в ореоле юношеского максимализма

25.01.2021, 12:10, Разное

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Приближается 23 января, народ по призыву ближайших сподвижников А. Навального, и он, в том числе призвал своих адептов готовится к выходу на улицу…

Ещё в прошлом году было понятно, с наступлением 2021 года прозападные либералы, к числу которых относится А. Навальный и Ко пойдут в атаку на существующую власть в России. Учитывая их поддержку западной камарильей это было закономерно, при этом опираясь на существенную прозападную прослойку этой же самой власти.

Этот люд сегодня присягает своей верностью В. Путину, рассыпаться любезностями в его сторону, но спят и видят себя совсем в другой ипостаси, стоящими на коленях перед своими западными патронами, при этом совершающими при первой команде от них сосательно-глотательные мероприятия.

Я не отношу себя к ярым приверженцам В. Путина, путинисты ещё те черти, негодяи и воры.

Однако прозападные либералы ничуть не лучше их, в какой-то степени даже хуже.

Долго можно разбираться в разных сортах дерьма, только вот дело это не совсем благодарное.

Давайте признаем, западным тараном для пробития существующего режима в России назначен Навальный, ситуация ускоряется и власти решили его закрывать. Пока он находился в Берлине, власть попыталась заменить ему условный срок на реальный, при всём этом при его возвращении сделала первый шаг для реализации задуманного довольно топорно. Основание для его ареста была прилеплена статья уголовного кодекса, к которой Навальный не имеет ни никакого отношения.

Ускорение ситуации и его возвращение в Россию в большей степени связано с тем, чтобы качнуть ситуацию пока решение суда о замене условного срока на длительную отсидку в колонии не принято.

Если бы это уже произошло, все его телодвижения на этом поприще были-бы бессмысленны.

Он бы сразу после приезда был арестован и отправлен в колонию для отбывания вынесенного наказания.

Давайте не будем делать иллюзий, за его приездом стоят его западные коллеги и не стоит делать из него некого левого оппозиционера, с которым необходимо начинать брататься и целовать его в дёсна.

Сегодня это не противостояние левой оппозиции с существующей властью, это война двух ветвей буржуазии, одна из них находится во властных кабинетах, и второй, которая скрыто находится в действующей власти и намерена занять в ней более значимые кабинеты.

Они будут между собой биться, что из этого произойдёт мы увидим в самое ближайшее время.

Давайте не будем делать иллюзий, не будем забывать, что российские либералы в России абсолютно прозападные, и им нет ни какого дела для

развития своей страны в социально ориентированное государство. Они не самостоятельны в своих поступках и являются ярыми антикоммунистами по своей сути.

Эти люди никогда не пойдут в коалиции с левыми силами для достижения поставленных задач, у них нет желания договариваться, но у них большой опыт в манипулировании людьми, отдавать приказы и не работать на равных.

Это не что иное, как либеральный фашизм, они делаю всё тоже самое, что делает существующая власть, только в более привлекательной обёртке.

Все прозападные либералы в России, иных в ней нет, по своей сути тоталитаристы и по своему приходу во власть не принесут ничего нового.

Они всегда будут базироваться в основном на одних и тех же базовых принципах: авторитаризм, тотальный запрет всего, что не соответствует их интересам.

Для достижения своих целей прозападные либералы в России пойдут на любые провокации без всякого зазрения совести.

Завтрашний день может послужить примером, на улицу призывают выйти молодежь, разосланы места сбора в разных городах России, обозначено время. В социальных сетях проводятся массовые призывы к протесту, всё это основывается на юношеском максимализме, жажде молодого поколения к переменам и прочей хренотени засевшей в их буйных головах.

Власть всему этому будет препятствовать, силовые структуры будут противодействовать этому в своей манере, обязательно найдутся специально подготовленные для этого хоровода провокации и …, картинка готова, молодёжь побили, а ОНИЖЕДЕТИ.

Лево-патриотическим силам в связи с этим событиями необходимо занять выверенную и чёткую позицию, мы против политических репрессий.

Даже учитывая феномен Навального, к которому есть своя классовая неприязнь, и если будет равноправное движение, диалог с полной ясностью совместного пути, коалиция возможна. Пока этого нет, можно говорить только одно, левые силы против любых репрессий, в том числе и политических.

Надеяться на то, что западные либералы в России смогут услышать левые силы затруднительно. Есть вероятность того, что в скором времени с стороны левых вообще будет необходим клич на всеобщую борьбу с этим явлением, как с чем то отвратительным и неприемлемым в наших условиях. Сегодня лево-патриотическим силам необходимо заботиться об укреплении своего единства, не терять бдительности и разум.

Всем приверженцам левого толка стоит понимать, завтрашние протесты организованные либералами могут быть элементарной ловушкой, кукловодами предполагается собрать множество людей недовольных нынешней властью и методами её правления с только одной мотивацией, не допустить к прихода в эту власть настоящих русских патриотов. Понимая, что власть рушится на глазах они будут пытаться слить протесты на патриотической основе в это негодное русло, типа: Вы против В. Путина, тогда вам с либералами.

Сегодня нас пытаются заставить копаться в двух сортах дерьма, выбрать из них одно и наиболее привлекательное нам для нашего обоняния.

Они уже давно привыкли к тому, что мы на протяжении долгих лет послушно участвуем в их выборных компаниях, и методично выбираем для себя из пары-тройки предоставленных нам уродцев наиболее симпатичного. Они уверенны в своей непогрешимости, при этом за неделю до голосования уже есть готовые подписанные итоговые протоколы…

Нас втягивают в непонятную и мутную разборку, и туда нет смысла идти в одиночку, если уж туда и идти, то с четкими и понятными для всех требованиями, единой командой, принимать общие решения и добиваться их неукоснительного исполнения.

23 января жизнь не заканчивается, у кого есть желание поучаствовать во всём этом, это его право.

Наивным и романтическим людям необходимо понять одно, повестка этого мероприятия давно сформирована: За Навального, против Путина, западный капитализм и против кого тоже понятно.

Одиночное или мало-групповое пришествие людей на него с своими левыми взглядами не изменит этой повестки, они будут не чем иным, как банальными статистами этого хоровода. Нет смысла по глупому подставляться под дубинки силовых сотрудников, тем более вам потом никто не поможет, использованная бумага прекращает иметь какую-либо значимость.

Любая самая прекрасная надежда в связке и идеологией западных либералов всегда умрет первой.

Играть необходимо всегда в открытую, не втёмную когда тебе говорят, иди туда и делай то…, пряник за это может быть и получишь, но это маловероятно и тебе не положено.

2021 год будет интенсивным и горячим, левые силы в нём будут участвовать интенсивно, но разумно, и не как марионетки, которых просто используют как массовку и мальчиков на побегушках.

Не надо сегодня терять разум и классовое чутьё.

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