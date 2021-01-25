 

Судостроительный завод в Крыму анонсировал спуск нового патрульного корабля

25.01.2021, 12:00, Новости дня
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Четвертый патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» будет спущен на воду 29 января на судостроительном заводе «Залив» в Крыму, сообщили в Минобороны.

«29 января – спуск на воду патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». <…> Данный корабль назван в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр- адмирала Котова Сергея Николаевича», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Церемония пройдет в Керчи, где и находится завод «Залив». Перед спуском «Сергея Котова» на воду запланирован торжественный митинг и ритуал освящения корабля священником РПЦ.

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль – «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций.

Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ).



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