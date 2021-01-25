Зеленский выдвинул Франции требование после избиения украинского подростка

25.01.2021, 12:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избившие 14-летнего украинца Юрия до состояния комы в Париже должны оказаться в тюрьме. По его словам, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации.

По данным президента, 15 января в Париже жестоко избили украинского подростка, Юрий до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице: врачи стараются быть очень осторожными в прогнозах по поводу юноши, но есть основания надеяться, что он выздоровеет, сообщил Зеленский в Telegram.

«Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства… Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», – сообщил Зеленский.

Он отметил, что «нападавшие были такими же подростками или немного старше». «Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель – убивать, калечить, калечить», – сообщил президент.

По его словам, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Глава украинского государства добавил, что уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

Нападение на подростка произошло 15 января в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни. Группа вооруженных битами и ножами людей в масках избила Юрия до состояния комы. В СМИ сообщили, что школьник мог стать жертвой конфликта двух молодежных группировок.