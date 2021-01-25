Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером

25.01.2021, 11:54, Разное

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41-летняя реалити-звезда Кортни Кардашьян закрутила новый роман: ее избранником стал 45-летний барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер. Об этом, ссылаясь на проверенный источник, сообщил People, отметив, что пара знакома много лет.

Кортни КардашьянОни вместе в Палм-Спрингс. Встречаются месяц или два. Они были друзьями долгое время, но их отношения переросли в романтические. Трэвису она всегда нравилась,- заявил инсайдер. Кортни и Трэвис не скрывали, что были вместе в ​​Палм-Спрингс, Калифорния, где живет Крис Дженнер. В субботу они оба поделились в Instagram видами на задний двор ее дома с бассейном. Сами же они проживают в одном районе – Калабасас, где были неоднократно замечены на прогулках. Но в 2019 году Баркер опроверг слухи о том, что между ними есть какие-то отношения, кроме дружеских.

Кортни мой дорогой друг. Вот и все. Я люблю ее до смерти. Я люблю ее семью до смерти. Но, да, мы просто друзья,

– сказал Трэвис в интервью People на церемонии вручения наград iHeartRadio Music Awards 2019. У Баркера, как и у Кортни, трое детей – от бывшей жены Шанны Моклер, с которой он прожил в браке четыре года: дочь Атиана, которую он удочерил, она является дочерью Шанны, сын Лэндон и дочь Алабама.

Трэвис БаркерНапомним, весной 2017 года сестра Ким Кардашьян закрутила роман с молодым боксером и моделью из Алжира Юнесом Бенджимой, который младше Кортни на 15 лет. К тому времени она поставила финальную точку в отношениях с гражданским супругом Скоттом Дисиком – на протяжении 10 лет они то расставались, то сходились вновь, у них трое детей.

Выстроить стабильные отношения с новым возлюбленным у Кортни не получилось. После полутора лет романа Юнес был обвинен в измене. Во время отдыха в Мексике папарацци подловили его в объятиях сексуальной Instagram-модели Джордан Озуны. “Горячие” снимки тут же разлетелись по сети, но девушка заявила, что между ними “нет романтических отношений”. Доводы оказались убедительными, и осенью 2018 года Кортни и Юнес снова сошлись. Затем расстались, затем вновь сошлись, и, как мы видим, вновь разорвали отношения. Будет ли роман Кортни и Трэвиса также похож на бразильский сериал – покажет время.

Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян Скотт Дисик и Кортни Кардашьян