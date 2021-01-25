Мнение: В Норвегии закручивают гайки

25.01.2021, 11:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Покуда мы с вами думаем, что коронавирус будет вот-вот побеждён ковровой вакцинацией, норвежцы готовятся к худшему и вводят серьёзнейшие ограничения. Цитирую сводку с места событий, которую прислали мне читатели:

У нас в Осло со вчерашнего дня резко ужесточили режим. Вот текст из VG, одной из главных газет Норвегии, и с официального сайта Осло Коммуны. Ссылки внизу, в скобках мои замечания.

Из-за британского варианта коронавируса в 11 коммунах включая Осло вводятся самые жёсткие ограничения начиная с марта прошлого года. Запрещены все мероприятия вне дома, как в помещении, так и на улице, за исключением похорон.

Принудительный домашний офис для всех, кто может работать из дома. Работодатели должны обеспечить сотрудникам удалённую работу, насколько это практически возможно. Работодатели должны документировать информацию о переводе сотрудников на удалёнку.

Все магазины закрываются, за исключением продуктовых магазинов, аптек и автозаправочных станций. Винмонополет (это централизованная монопольная государственная сеть продажи спиртного, больше нигде в стране спиртного не купить) также будет закрыта. Торговля спиртным в барах и ресторанах запрещается.

Все рестораны закрыты, за исключением тех, кто работает на вынос (то есть спиртное вообще никак и нигде будет не купить).

Фитнес-центры, бассейны и тому подобное закрываются. Кроме того, будут закрыты все театры, концертные залы, библиотеки, музеи, выставки и пр.

Все религиозные заведения закрываются, разрешается открывать их только на время проведения похорон.

Муниципалитет Осло вводит красный уровень в детских садах и начальных школах с понедельника, 25 января. Красный уже введен в средних школах. В старших классах средней школы дистанционное обучение начинается с понедельника. Школам и детским садам ранее велели подготовиться и спланировать переход к красному уровню. Университеты и ВУЗы закрываются. Студенты переводятся на дистанционное обучение.

Все массовые спортивные и развлекательные мероприятия для детей, молодежи и взрослых закрыты.

Каждый должен избегать домашних визитов и собраний в собственном доме. Исключением из рекомендации являются необходимые услуги на дому и посещения людей, находящихся на последнем этапе жизни. Одиноких людей может навещать один или два постоянных друга или один помощник по ведению хозяйства.

Всем следует избегать поездок, в которых нет крайней необходимости. Поездку на работу следует считать крайне необходимой. При этом для подавляющего большинства по-прежнему будут требования к домашнему офису.

Кроме этого некоторые коммуны закрываются полностью, то есть гражданам категорически не рекомендуется выезжать за пределы своей коммуны.

За одну субботу в северной коммуне Норвегии, откуда в страну пошёл новый британский вариант коронавируса, собрали штрафов на 160 тысяч крон: один иностранец, который должен был соблюдать 10-дневный карантин, во время этого карантина зашёл к другу. Он оштрафован на 20 тысяч крон и выслан из страны. Компания из 13 человек собралась в общественном месте, организатора оштрафовали на 20 тысяч, каждого из участников на 10 тысяч крон. (Это много даже для Норвегии, есть приличное количество людей, чей месячный заработок в Норвегии чистыми, после выплаты налогов, как раз составляет около 20 тысяч крон).

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/41Lm8o/ny-lockdown-i-oslo-regionen-strengeste-tiltak-siden-mars

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/23-januar-den-sosiale-nedstengingen-i-oslo-forsterkes-etter-funn-av-mutert-virus-uten-kjent-smittevei-villsmitte-i-nordre-follo

Возможно, причина столь жёстких мер заключается в том, что власти Норвегии узнали что-то неприятное про вакцину Пфайзер. Запад сейчас ввёл режим мягкой цензуры, плохие новости про побочки западных вакцин последовательно вычищаются из интернета.

Вот, к примеру, обсуждение статьи про вакцину Пфайзера на Википедии. Один из пользователей пишет — давайте добавим данные про смерть 23 пациентов в Норвегии, которым ввели вакцину. Викибюрократы начинают спорить и быстро выносят вердикт — стопроцентных доказательств связи смертей с приёмом вакцины нет, всю негативную информацию надо из статьи удалить:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer–BioNTech_COVID-19_vaccine

https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Pfizer–BioNTech_COVID-19_vaccine#Norway_experience_for_people_over_80-years_old

Пожалуй, излишне упоминать, что статью про российскую вакцину Спутник V википедисты не поленились наполнить мутнейшими слухами с критикой нашей вакцины в изложении наших конкурентов:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gam-COVID-Vac

Тут никакие соображения в духе «это не медицинский журнал» или «стопроцентных доказательств нет» википедистам, разумеется, не помешали.

Подведу итог

Мы видим странную цепочку событий.

1. В Норвегии фиксируются массовые смерти после вакцинации Пфайзером.

2. В Норвегии вводят суровый карантин.

Совпадение ли это? Сказать наверняка пока что нельзя.