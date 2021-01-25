В Нидерландах протестовали против карантина и сожгли центр тестирования COVID-19

25.01.2021, 11:48, Новости дня

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Вечером 23 января в городе Урк на севере Нидерландов подожгли центр тестирования на COVID-19, сообщила служба здравоохранения муниципалитета голландской провинции Флеволенд в Facebook 24 января.

′”Все голландцы вкладывают в борьбу с коронавирусом свое сердце и душу, это большая пощечина. Сейчас полиция расследует ситуацию, мы позволяем им делать свою работу. Все, что мы можем сделать, это как можно скорее возобновить тестирование на коронавирус в Урке, потому что это наша работа”, – прокомментировал событие директор по здравоохранению Флеволенда Сиес Вердам.

https://www.facebook.com/GGDFlevoland/posts/2805888496346581

Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал в Twitter произошедшее беспределом.

De brand in een testlocatie op Urk gaat alle perken te buiten. Zojuist contact gehad met @GGDFlevoland. Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders. https://t.co/EbeX7iSqqW

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 24, 2021

Инцидент случился на фоне протестов в Нидерландах против новых коронавирусных ограничений, в частности введения с 21.00 комендантского часа. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов в Эйндховене, сообщила корреспондент ВВС в Нидерландах Анна Холлиган.

Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников. Некоторые демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции.

Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины второстепенных товаров закрылись в декабре. Из-за опасений по поводу заражения новым вариантов вируса в стране запретили с 20 декабря прошлого года полеты из Великобритании.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Нидерландах на 25 января с начала пандемии зарегистрировано более 962 тыс. больных COVID-19. Умерли от этой болезни 13,6 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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