 

“Настя, какой размер ноги?”, “Ну и лыжи”, “Очень длинные ступни на красивых ножках” – Фаны Каменских бурно обсуждают ее ступни

25.01.2021, 11:48, Новости дня
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Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена на пляже сидящей на песке с бокалом в руке.

Она не стала сопровождать пост каким-либо текстом, а отметила его символом “сердце”.

Подписчики обратили внимание на ступни певицы.

“Настя, какой размер ноги?” – спросила valiaatiti.

“Какой размер ноги?” – поинтересовался andrushchakroman.

“Ну и лыжи”, – отреагировал cinic1986.

“Фотошоп неудачно сделан. Получились очень длинные ступни на красивых ножках. Настя, вы и так красавица”, – отметила natalia.8581.

Недавно Каменских вернулась с Мальдив.

Каменских стала известной, выступая с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.



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