 

Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального

25.01.2021, 11:43, Разное
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…за две тысячи рублей.

Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января по всей стране. Об этом «Новой газете» рассказала блогер Лада Тутова, которой также пришла рассылка с предложением опубликовать рекламу.

«Я подписана на бот в телеграме, с помощью которого можно сохранять свои видео из тиктока без водяного знака. Им, соответственно, пользуются очень многие тиктокеры», — рассказывает Тутова. По ее словам, 23 января — в день митингов — через бот пришла рассылка, которую отправляла «Общественная организация по делам молодежи». В ней был размещен «срочный заказ на рекламу», оплата — две тыс. рублей за ролик.

«Я решила узать, та ли это реклама, о которой я думаю. Написала менеджеру, мне сказали — да, все верно, реклама против митинга (в поддержку Навального — ред.). За ролик предложили полторы тыс. рублей», — сказала Тутова.

В техническом задании, которое Тутова предоставила «Новой», говорится, что блогерам нужно рассказать, что на митинге:

  • провоцировали полицию;

  • собралось мало людей;

  • «в целом Навальный надоел»;

  • «надоела политика и все эти митинги», видео в TikTok, «хочется уже спокойствия».

    • «Надо взять 1-2 тезиса и сделать креативное видео», — говорится в задании. Хэштеги — не обязательны, также «нельзя говорить слово в слово».

    «Я так поняла, что конкретно у меня была фиксированная цена в 1,5 тыс. рублей (хотя 23 числа предлагали две тыс.). Эта рассылка прошла и по телеграм каналам «Биржа рекламы Тикток», а там сидят в основном подростки, для кого даже полторы тысячи будет много.

    Крупным блогерам с рекламой все равно писали в директ и предлагали уже совсем другие суммы»,

    — пояснила «Новой газете» Тутова. Она отказалась принимать предложение рекламы.

    В соцсетях также распространился Google.doc с техническим заданием для рекламы, который подтверждает слова опрошенной «Новой» блогера. В соответствии с ТЗ, ролик должен быть опубликован до конца 24 января. Обязательные условия — контент направляется на согласование до публикации (видео и описание), публиковать — только после согласования.

    Также накануне заместитель коммерческого директора компании-посредника между блогерами и рекламодателями «Авторские медиа» Борис Канторович рассказал о заказе на публикацию негативных роликов в TikTok об акциях в поддержку Навального, скриншоты с заказом он выложил в своем твиттере.

    Протестные акции в поддержку политика Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», во многих городах РФ — от Владивостока до Калининграда — состоялись 23 января. Они сопровождались многочисленными задержаниями; силовики применили силу к протестующим и освещавшим акции журналистам.

    Наталья Глухова
    корреспондент

    Источник: Новая газета



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