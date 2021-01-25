Мнение: Пора валить из этой страны

25.01.2021, 11:42, Разное

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Результаты опроса проводившегося в Британии 15-22 января на тему выхода Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса из состава страны.

В Шотландии 49% опрошенных выступают за отделение, 44% против.

В Северной Ирландии 42% выступают за отделение, 47% против.

В Уэльсе 23% выступают за отделение, 52% против.

За отделение Англии от остальных территорий выступает лишь 15% опрошенных, против 60%.

В Шотландии 50% опрошенных поддерживают проведение референдума об отделении от Британии в течение ближайших 5 лет.

В Северной Ирландии проведение референдума об отделении от Британии поддерживает 51%.

В Уэльсе лишь 31% поддерживает проведение референдума об отделении.

В общем, Шотландия, как и ранее, первая на выход. Северная Ирландия пока колеблется. Уэльс пока не готов.

Стоит также отметить вопрос отношения к возможному выходу Шотландии из состава Британии.

В Шотландии и Ирландии, большинство опрошенных либо будут довольны таким исходом, либо им пофиг, есть Шотландия в составе Британии или нет. Лишь на территории "красномундирников" явно больше тех, кто расстроится, если свободолюбивая Шотландия наконец обретет свободу и независимость.

Аналогичная картина и при рассмотрении сценария с уходом Северной Ирландии и ее объединения с Ирландией. В Шотландии и Северной Ирландии, большинство опрошенных либо было бы довольны таким исходом, либо им пофиг. А вот среди англичан тех, кто расстроился бы – несколько больше, но таковых менее трети.

И что главное. Ожидания.

В Шотландии 49% считают, что их страна станет независимой в ближайшие 10 лет. В Англии и Уэльсе также по 49% считают, что Шотландия отвалит. И что забавно, в Северной Ирландии уверенных в том, что Шотландия отделится, даже больше, чем в самой Шотландии – аж 60%.

Пожелаем же успехов шотландским сепаратистам. Ну и северным ирландцам надо поактивнее.

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