Ученые рассказали о боязни мозга перемен и тренировок

25.01.2021, 11:38, Разное

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Ученые объяснили, почему мозг человека сопротивляется возникшим изменениям или переменам и с трудом поддается тренировке. Оказалось, что непредсказуемость и невозможность предугадать, в какую сторону изменится ситуация является в данном случае решающим фактором.

Исследованием мозга исследователи занимаются продолжительное время. Но им до сих пор не удается узнать, какова истинная природа появления мыслительной деятельности. Существует лишь ряд теорий, пытающихся объяснить это явление. Однако эксперты уверены в том, что без тренировок мозг начнет деградировать.

Так, сотрудник Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович сравнил мозг и опорно-мышечную систему. Если человек не тренируется, то со временем он ощутит деградацию тела. И те функции, которые он мог раньше выполнять, более ему перестают быть доступными. То же самое происходит с мозгом при отсутствии тренировки. Но в данном случае наблюдается то, что мозг сопротивляется получению новых знаний.

Одной из главных задач мозга является взаимодействие с внешним миром. Когда человеку ничего не угрожает, у него есть еда и жилье, то мозг стремится оставаться в этой ситуации. Любые изменения угрожают безопасности, а к таковым относится и получение новых знаний. Филипп Хайтович советует в данном случае бороться с сопротивлением. В будущем это поможет избежать возникновения ранней деменции.

Источник: radiosputnik.ria.ru