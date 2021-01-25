 

Загадочное соединение на спутнике Сатурна Рея оказалось компонентом ракетного топлива

25.01.2021, 11:38, Разное
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Ученые рассказали, чем является загадочное соединение, обнаруженное космическим зондом NASA Cassini. Оказалось, что это компонент, использующийся при производстве ракетного топлива.
Загадочное соединение, идентифицированное как гидразин, удалось найти благодаря его свойству поглощения света в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Во время полета мимо спутника Рея зонд Cassini занимался исследованием солнечного света, отражающегося от поверхности, чтобы изучить ее состав.

Тогда и было обнаружено странное явление, заключавшееся в падении показателей в ультрафиолетовом спектре в результате поглощения света. Изначально предполагалось, что всему виной неизвестный тип водяного льда, отметила сотрудница Института планетологии в Калифорнии Аманда Хендрикс.

Однако было решено провести эксперимент. Ученые взяли различные соединения, после чего начали смотреть, как от них отражается свет. Больше всего соответствовали тому, что происходило на спутнике Рея два соединения: гидразин и хлор. Один из них и является компонентом ракетного топлива.

Источник: glas.ru



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