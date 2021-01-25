Названы два симптома коронавируса, сохраняющиеся после выздоровления

25.01.2021, 11:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Медики назвали два основных симптома коронавируса, которые сохраняются у человека после выздоровления. В ходе проведения исследования стало известно, что это одышка и усталость.

Авторы научной работы провели анализ стойких симптомов у пациентов, которые проходили лечение от коронавируса в больницах Италии. Ученых интересовало, какие признаки COVID-19, фиксируемые во время острой фазы, сохраняются и дальше. В итоге они обнаружили, что 87% людей, поборовших инфекцию, жалуются на одышку и постоянную усталость.

Одышка может быть временной или же серьезной и продолжительной. Пациенты отмечают, что в груди происходит сильное сжатие, наблюдается нехватка кислорода и чувство удушья. Если возникла необъяснимая одышка, нужно обратиться за помощью к врачу.

Пока врачи не назначают специальное лечение в случае наличие симптомов коронавирусной инфекции, но ряд препаратов помогают их облегчить. Медики отмечают, что при одышке необходимо выключить обогреватель и открыть окно, чтобы в помещение поступила прохлада.

Источник: www.medikforum.ru