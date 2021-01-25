Мнение: О новой личной потере Путина уже в новом году

25.01.2021, 11:34, Разное

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По слухам из околокремлёвских источников, нынешний российский президент Владимир #Путин с годами всё больше впадает в мистицизм, проявляет тягу к оккультным знаниям и не брезгует даже нумерологией. Так это или нет, доподлинно установить не удастся: президент и его окружение умеют хранить секреты. Но склонность авторитарных лидеров к вере в чудо хорошо известна и в лишних комментариях не нуждается.

Так вот, хотя катастрофический високосный 2020-й давно закончился, Владимира Путина постигло новое разочарование и новая большая потеря. Возможно, она повлияет на весь ход истории в нынешнем году. Все предпосылки для этого есть… как надеются некоторые.

А саму потерю расписал в красках ещё один видный оппозиционер Геннадий Гудков. По его данным, расследования Bellingcat и [Алексея navalny] Навального всего за полгода превратили Владимира Путина из царя и «арбитра над схваткой» в жалкого «бункерного» отравителя и банального взяточника. Причём, в глазах миллионов (число просмотров на Ютубе не даст соврать).

Как считает бывший депутат Госдумы и отставной полковник ФСБ, всероссийская акция протеста была первой направленной против Путина лично и она показала, что народ устал бояться, устал от бесконечного обмана и вранья, от своего угнетённого состояния, от нищеты и бедности. А после выхода фильма-разоблачения практически всё взрослое (и мыслящее) население России…, посмотрев фильм о немыслимой роскоши и коррупционном богатстве Путина, начало переосмысливать свое отношение к «вождю» и его режиму. Более того, уже можно смело сказать (как когда-то о Николае II): нынешний «царь» потерял сакральность. Он больше не царь, даже не национальный лидер и даже не законно избранный президент.

Это действительно гигантская потеря. Вернуть утраченное доверие народа и даже частично восстановить репутацию для своего бывшего электората Путин уже не сможет. Что ещё для него хуже, в рядах традиционной опоры Режима™ начнётся серьёзное «брожение умов». Ещё вчера силовики олицетворяли (пусть с натяжкой) роль президента как гаранта стабильности и защищали человека, лично не уличённого в банальной уголовщине и махровой коррупции. А сегодня они видят, что именно Владимир Путин возглавляет систему коррупционного воровства, купается в неимоверной роскоши, тратит на себя немыслимые бюджетные средства, в то время, как они его защищают «за копейки». Поэтому уже при первой серьёзной схватке… они просто разбегутся, бросив вождя и его камарилью на произвол судьбы.

В общем, по-любому, эпоха краха путинского режима уже началась. Да, она может продлиться какое-то время, но часы истории уже запущены…

Вот такое мнение одного из соратников Навального. Сколько могу судить, оно сейчас очень популярно в оппозиционной среде и среди сочувствующих. Понятно, что там много адреналина и надежд, но всё же…

Кто ещё считает, что обратный отсчёт уже запущен и дни Путина во главе России сочтены?

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