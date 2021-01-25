Мнение: Не ходите дети, в «Шарите» гулять. Ну, если хочется жить, конечно.

25.01.2021, 11:32, Разное

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Пока у нас бушуют страсти по митингам в поддержку товарища берлинского пациента, не лишне напомнить – теперь это особенно важно, в силу того, что многие не верят в то, что оппозиционер-фюрер является, и это как минимум, агентом влияния иностранных разведок, про т.н. «клинику» Шарите. Где, как вы знаете – откачали нашего самого красивого бьюти-блогера, как Путин – не старался его убить. Ну-ну.

Тут ведь, это потрясающе, но товарищи оппозионеры-то все прекрасно понимают – но не могут этого признать. Никто не может подтвердить отравление Навального. Думаете, шучу? Вот, пожалуйста, пишет авторитетное издание «Медуза»:

Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

Вот, собственно – и все. Забивайте как угодно в поиск «Навальный, отравление, Шарите» – больше, чем что-то подобное вы ничего не получите. Причем, более того, ничего не будет и про «Новичка», а вот те самые, слово-то какое, ингибиторы холинэстеразы… что есть и в дихлофосе. И опять же, не цель этого материала пересказывать все, что говорилось много-много дней из каждого утюга. Главное, конечно, другое.

Вы видели, чтобы в той самой «Шарите» – кто-то хоть бы халатик какой надел посерьезнее? Не в смысле, как у медсестры из стрип-бара – а, чтобы типа скафандр – ведь Навальный, если бы он был отравлен «Новичком» – мог сохранять пары, но не ментола и эвкалипта, а вполне себе – да-да – боевого отравляющего вещества. Например, эпизод из «ТАСС уполномочен заявить», где рассказывается, что группа патологоанатомов, что проводила вскрытие американского шпиона, что покончил с собой, получила отравление – это не выдумка. «ТАСС» – основан на самой настоящей истории.

Т.е. иными словами – опасного больного, которого отравили ядом, что может завалить одной каплей хороший такой табун лошадей и давайте не будем шутить про Ксению Собчак – может и охраняют снаружи за деньги немецких пенсионеров немецкие спецслужбы, но внутри – всем плевать! Вентиляция одна на всех, Алешка ходит, где захочет, делает селфи, принимает семью и Меркель (кстати, Меркель!)

– но об этом никто не хочет думать. Потому что партия не велит.

Только есть еще один нюанс. Помимо того, что «Шарите» известна политической заказухой –в это же время, врачи, которые спасли Навального от «Новичка» – не могут спасти мэра Харькова Кернеса…

И тут очень много «совпадений» с обратным знаком. Потому что Кернес – это не оппозиционер-фюрер, это волк. Представляете, например, силу его воли – продолжить бороться за жизнь и власть, когда его после покушения, как Дона Карлеоне (точнее Дона Томазино, но это для экспертов источника) – приковывает к креслу-каталке? Кстати, стреляли в него во время утренней пробежки, у нас же Лешка любит бегать, хотя я ни на что не намекаю?

И вот же, какая неловкость, процитируем сайт life.ru:

Геннадий Кернес скончался всего через два месяца после его безоговорочной победы в выборах на пост мэра Харькова, который он занимал больше десяти лет. На фоне осложнений коронавируса у Кернеса отказали почки, хотя врачи немецкой клиники "Шарите" говорили о его скором выздоровлении.

Тут надо кое-что заметить и это важно. Во-первых, как бы не представляли Кернеса пророссийским – это не верно. На данном товарище пробы ставить негде, но есть нюанс – он сильно встал поперек многим на Украине. Подчеркнем еще раз, выиграв выборы, которые выиграть был – не должен. А потом, после выборов еще и пообещал, что в конце декабря вернётся на Украину и выступит с видеообращением. И тут очень удачно в той самой «Шарите», где спасают самых безнадежных российских блогеров – 11 декабря у него отказали почки… Кстати, злые языки говорят, что товарищ Кернес больше любил израильскую медицину, чем немецкую…

И это, конечно, очень похоже на теорию заговора, вот уж, действительно, ведь в «17 мгновениях весны» именно в этой клинике рожала радистка Кэт. Да и чего там, здесь же нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пожертвовал свою почку жене, а канцлер Ангела Меркель сделала операцию на колене. Но и именно в "Шарите" наблюдался у кардиологов первый президент России Борис Ельцин!

А также, кстати, в 2004 году ещё не президент Украины Виктор Ющенко почувствовал себя плохо и обратился – как говорит товарищ Киселев «Совпадение, не думаю!» – тоже в "Шарите". И, разумеется, немецкие врачи определили: Ющенко якобы отравили "диоксином".

Но, история с отравлением помогла Ющенко выиграть выборы. И да, вы угадали, после возвращения повторные анализы будущий президент Украины на Родине – сдавать не стал. А также и до сих пор никто не знает, что это было – ничего не напоминает?

И, да, пока не забыли: Один из участников панк-группы Pussy Riot и основатель "Медиазоны" Пётр Верзилов, не ржите, также был пациентом "Шарите". В 2018 году у него внезапно пропало зрение и речь. Сперва Верзилова доставили в российскую клинику – вспоминайте Киселева – но через несколько дней перевезли в "Шарите". Там доктора почти сразу озвучили, что он был отравлен. И выжил, что ж у нас кого попало в ФСБ-то набирают…

То есть, понимаете, да? Все, кого отравил Путин – Ющенко также наговаривал на Кремль, ведь он бы проиграл пророссийкому Януковичу (сейчас это особенно смешно) – выживают в «Шарите».

Но, Кернесу – не повезло. Он был не Ельцин, который, вы теперь сами знаете, какой был пророссийский, он был не в ладах с Аваковым и Зеленским, ну и он просто – не был Навальным.

В общем, резюмируя: думайте, если у вас есть деньги – где лечиться. Ну и заполняйте при поступлении анкеты правильно, если выбрали это интересное немецкое заявление. Дескать, вы против Путина, отправлены Путиным и, конечно, за демократию.

Счастья вам.