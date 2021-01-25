 

Мнение: Забрало запотело?

25.01.2021, 11:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видеоотчет о визите в больничную палату к своей жертве   полицейского, пнувшего женщину, посмотрел несколько раз.  И каждый раз недоумевал от аргументов негодяя в погонах. О «сложном дне» и «наложении фактов», о том, что «залили газом» и «запотело забрало»… Ну и о том, что «я не видел что происходит»…

А ведь «запотело забрало» – это не только про этого конкретного полицейского… Похоже, то забрало запотело у власти в целом. И власть просто не видит, что происходит в стране.

Так или не так?

Фотография отсюда, рисунок  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Мнение: О суровой московской аренде ковидной эпохи

01.07 / Мнение: О достоверно подтверждённой большой потере Владимира Путина

01.01 / Мнение: В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну

26.09 / Мнение: Подготовка

13.08 / Россиянам рассказали о способах изменения размеров пенсий

15.01 / Мнение: Письмо: “Доверять и не проверять?”

04.08 / Мнение: Ответ тем, кто кричит что мы в космосе первые

23.07 / Мнение: Роскосмос запустил….

27.11 / Кирилл Нагиев и Стас Круглицкий на новых кадрах из сериала “ЧУМА! Вторая волна”

29.09 / В Роспотребнадзоре назвали самые полезные для иммунитета ягоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска