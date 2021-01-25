Мнение: Забрало запотело?

25.01.2021, 11:30, Разное

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Видеоотчет о визите в больничную палату к своей жертве полицейского, пнувшего женщину, посмотрел несколько раз. И каждый раз недоумевал от аргументов негодяя в погонах. О «сложном дне» и «наложении фактов», о том, что «залили газом» и «запотело забрало»… Ну и о том, что «я не видел что происходит»…

А ведь «запотело забрало» – это не только про этого конкретного полицейского… Похоже, то забрало запотело у власти в целом. И власть просто не видит, что происходит в стране.

Так или не так?

Фотография отсюда, рисунок отсюда