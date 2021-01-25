Будет больно. Но потом — хорошо – Личное мнение

25.01.2021, 11:26, Разное

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Когда я написала вчера, что не знаю, что делать, то имела ввиду, что у меня нет рецепта глобального счастья для всех.

Вот взять бы так, и всем — по дворцу! Однако, фигушки — дворцов не хватит.

Я думаю, что попросту невозможно осчастливить всех в массе — кучей. Так что вы зря расстроились, но сейчас я вам сделаю больно.



Сейчас тебе будет больно, курица. Фото: Соцсети

Помните фразу алкоголика-травматоога Лукашина из Иронии судьбы? Сделать больно, чтобы потом стало лучше.

Ну вот и я сейчас это сделаю.

Вы не будете счастливы всей деревней. Всем аулом, городом, областью, страной или целой планетой. Никто не знает рецепта, чтобы осчастливить всё человечество в целом, но зато я знаю другое — вы очень слабые.

Необразованные. Тупые. Скучные собеседники. Плохие друзья. Никудышные профессионалы. Горе-родители. Мерзкие дети для своих стариков. Бедные, больные, несчастные.

Все вместе. Каждый в отдельности. Вы вполне можете быть другими, но живёте плохо.

Вспомните хоть что-нибудь из истории. Хоть раз за 6-7 тысяч лет было время, когда был правитель, сделавший всех людей зараз счастливыми?

За тысячелетнюю историю Руси хоть кто-нибудь сделал всем хорошо? Нет, не было этого никогда. Убийства сменяли репрессии, которые сменяла война или локальная кровавая бойня.

Вы настолько наивны, что полагаете, что возможно кто-нибудь осчастливит всех в массе?

Вас — бездельников, слабаков, тунеядцев. Не желающих работать с полной отдачей, учиться. Вам бы жрать всё, спать, срать и трахаться. Обсуждать друзей за их спиной, ненавидеть соседей.

Вас осчастливить никак не возможно.

То, как вы живёте, виноваты вы сами. И совсем уж честно? Да вам срать, будет ли счастлив ваш сосед.

Утритесь и признайте правду без прикрас о самих себе. Никакой правитель вам не поможет.

Я не то, что не знаю, что делать со страной в целом, я просто понимаю, что всё бесполезно — вас не сделать счастливыми.

Ощущаете, что я насрала вам на голову?

Да, наверное, это обидно, но это — к лучшему. К лучшему, потому что только осознав, насколько вы ничтожны, глупы, несуразны, необразованны и ленивы — то есть, осознав реальное положение дел! — у вас есть шанс изменить свою жизнь.

Я с детства мечтала писать, но писать не умела. Только упорный труд сделал меня самым читаемым человеком в России. Талант был? Возможно, но сколько таких — с талантом? Все просрали свой талант, а я работала.

Мне говорят: Лена, невозможно писать три поста в день и делать это в таком качестве! Да? Серьёзно? Вам, может быть, и невозможно, а я, как безотказный автомат Калашникова, годами работаю и… И вы знаете, получается!

Я богаче вас. Я богаче даже вашего Моргенштерна. Что важнее — я счастливее, потому что занята любимым делом.

А вы? Нет.

И не надо нам счастья для всей страны. Не надо нам правителя, который нас всех вдруг осчастливит. Нам надо сделать себя счастливыми — в работе, в отношениях, в детях, в жизни.

И вот это как раз — вполне по силам каждому.

Задайтесь целью быть счастливыми. Богатыми, здоровыми, любимыми и любящими. Пошлите в задницу ютубчики и телевизоры. Всех этих сволочей, которые мешают вам жить.

Митинг? Хуитинг. Поправки? В жопу. Вся эта информация вам ни к чему. Иди и работай. Встань и учись. Трахайся с теми, кого ты хочешь, а не давай, потому что надо давать.

И хватит сидеть с кислыми щами. Всё вам кто-то виноват, хотя виноваты в своих несчастьях только вы сами.

Всекли концепцию? Пользуйтесь.

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