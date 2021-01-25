Суточный прирост заразившихся коронавирусом россиян снизился до 19 тысяч

25.01.2021, 11:24, Разное

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В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки рассказали, что 10,3% из инфицированных не имеют симптомов. Полностью выздоровели и покинули больницы 19 003 человека, скончались 456 пациентов.

Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. Лидером по числу заражений является Москва. В столице за сутки диагноз поставили 2 382 гражданам, госпитализировали 857 человек, умер 61 пациент.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявили 2 116 инфицированных. Далее идет Московская область с 1 163 больными. Также в первую пятерку попали Нижегородская (488 случаев) и Ростовская (386 случаев) области.

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 3,73 миллиона граждан. За весь период выздоровели 3,15 миллиона человек. Зафиксировано 69 тысяч летальных исходов.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов предупредил россиян о новых вспышках COVID-19 после митингов. Специалист призвал граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

В конце прошлого года по всей стране начал действовать масочный режим. Россияне обязаны носить средства защиты в общественном транспорте и такси, в лифте и на парковке, в магазинах и аптеках.