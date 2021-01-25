Мнение: Немного о погоде

25.01.2021, 10:22, Разное

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О возвращении А. Навального из Германии больше говорить не хотел, однако после выставления его командой на всеобщий обзор окрестностей г. Геленджик стоит к этому вернуться.

Сразу стоит уточнить, да, этот человек является оппозиционером, приверженцем построения в России капитализма с человеческим лицом, таким, каким видит его А. Навальный и его приверженцы.

Помимо этой группы оппозиционеров есть ещё два направления:

– социалистическое направление под эгидой Н. Платошкина

– различного вида националистические группы с только им понятной идеологией

Если брать во внимание все эти три направления, то предпочтение остается только в социалистической направленности.

Понятно, к социализму который был во время СССР вернуться уже невозможно и капиталистическая модель основательно укоренилась в нашем сознании. Это было бы глупо отрицать, но в симбиозе этих двух моделей в настоящее время живет достаточное количество стран, и живут не совсем плохо. Достаточно взглянуть на достижения той же самой Финляндии, Швеции, Норвегии.

Поэтому относить себя к категории лиц полностью поддерживающих ретуширование нынешнего неофеодализма в благообразный капитализм не буду. Единственное что можно ещё раз сказать и подтвердить, А. Навальный достоин уважения, лишь только потому, что он бросил свой вызов воровской Системе. Он точно знал что его арестуют сразу же по приезду, и он на это пошел.

Согласитесь, это смелый поступок.

Говорить о его возвращении домой и дальше о том, что за этом последовало, нет смысла, оно уже в достаточной мере известно многим.

Разговор пойдёт о его нашумевшем за эти два дня путешествии в один из районов Краснодарского края.

Интернет бурлит и клокочет, повод – скандальный фильм про секретный дворец президента. Я в эту тему не лезу по причине отсутствия достоверной информации, а также некоторых знаний о природе человека как такового. Мало того, я даже придумал проверочный тест для тех, кто обсуждает благосостояние или поступки людей, наделённых абсолютной властью и неограниченными финансовыми возможностями. Он очень простой, и каждый способен его пройти – надо только попробовать максимально честно и обдуманно ответить себе на вопрос: «Если б я был султан, я б имел?…»

(С) Юрий Лоза

Добавить или отнять в словах этого человек нечего.

Я также не хочу лезть в эту тему, не поддержать , ни опровергнуть.

Прорисовывается во всём это одна деталь, мимо которой нельзя пройти.

Есть основополагающие закономерности всего этого, это был заранее продуманный вброс материала порочащего честь первого лица России и не более того. Никто не будет оспаривать, большая часть правоустанавливающих материалов и банковских переводов в интернете найти так просто нельзя, они ему были предоставлены заинтересованными в этом лицами из так называемой “российской элиты””.

Теперь о самом фильме, не его форме и содержанию, о последствиях его появления в самом ближайшем времени.

Ему чуть больше двух дней и количество людей просмотревших его за это время перевалило уже за 40 миллионов.

Откинем из этого числа половину, назовем их зрителями без российского гражданства.

Остальные являются в большей степени молодым российским электоратом, ранее пренебрежительно относящимся ко всем выборным компаниям в своей стране и не принимающих в них активного участия.

Посмотрев этот фильм и знающих о том, что А. Навальный был арестован по решению выездного суда под предводительством судьи Е.Морозовой на 30 суток …, и что самое важное, А.Навального обвинили в том что он регулярно не являлся на регистрацию… при условном наказании



Однако, основанием для его ареста по версии судьи Е. Морозовой послужила Статья 46 УИК.РФ:

Статья 46. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания

1. Нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ являются:

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;

в) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 N 161-ФЗ;

г) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2. За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция может предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ другим видом наказания, а также обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

3. Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных в части первой настоящей статьи нарушений, а также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.

4. Скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

5. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания исправительных работ, уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания в соответствии с частью четвертой статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако А.Навальному никогда не выносилась мера по исправительным работам…

Кому теперь после всего этого будет верить молодая миллионная аудитория?

Системе, в которой себя прекрасно чувствует судья Е. Морозова, незаконно лишающая человека свободы, или всё-таки картинкам с черноморского побережья, вот в чём вопрос.

Опять же, я отношусь к А.Навальному нейтрально и не считаю его великим политическим деятелем, но так нельзя поступать с любым человеком.

По всей видимости эти картинки выставлены с далеко идущими целями, их появление в интернет пространстве есть ничто иное, как расшатывание сложившейся политической системы в России, началу неизвестности сопоставимой с скрытым заговором…, заговором одних властных мерзавцев против других.

Воистину, Унганам свойственно только одно, все живое к чему они прикасаются своими руками, становится мёртвым.

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