Гинцбург разъяснил правила вакцинации «Спутником V» для онкобольных

25.01.2021, 11:10, Новости дня

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Онкобольным не запрещено вакцинироваться «Спутником V», но препарат следует применять с осторожностью, поскольку пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В инструкции по применению вакцины «Спутник V» нет указания на запрет вакцинировать онкобольных, есть только указание о применении вакцины с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины «Спутник V», а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», – сказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в результате применения такими пациентами вакцины против коронавируса, как и вакцин против других инфекционных заболеваний, препарат может оказаться менее эффективным.

«Таким образом, решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины «Спутник V» и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов», – отметил Гинцбург.

Он также подчеркнул, что вакцина «Спутник V» не может вызвать онкологические заболевания, так как основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличии от ряда других вакцин, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе мРНК, исследование долгосрочных эффектов которых не проводились.

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» следует с осторожностью применять у пациентов со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно.

Тем временем специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили дизайн клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.