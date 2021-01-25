Раскрыты новые подробности зверств нацистов под Смоленском

25.01.2021, 11:10, Новости дня

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Нацисты и их пособники в годы Второй Мировой войны жестоко расправлялись с мирным населением Смоленской области, в городе Дорогобуже казнили несколько тысяч человек, в том числе постояльцев дома инвалидов, следует из документов Госархива.

Согласно составленному в 1943 году акту о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и материалам областного УФСБ, до начала войны в Дорогобуже насчитывалось 1,5 тыс. жилых домов, в нем проживало 12 тыс. человек. К моменту же освобождения города советскими войсками от оккупантов 1 сентября 1943 года в нем осталось лишь 64 здания, которые могли быть восстановлены, и 125 человек местных жителей, передает РИА «Новости».

«Пребывание немцев в городе Дорогобуже и Дорогобужском районе сопровождалось, как установлено расследованием, систематическим и массовым истреблением советских мирных граждан и военнопленных», – указывалось в акте.

Отмечается, что местом массовых казней советских граждан стал противотанковый ров вблизи Дорогобужа. Там было обнаружено свыше 2,5 тыс. тел убитых людей, в том числе стариков и детей. «Многие трупы носят на себе следы жестоких избиений, переломов костей. Убийства совершались не только с применением огнестрельного оружия, но и путем проломов и раздроблений черепов тупыми предметами, нанесением множества ножевых ран и другими мучительными способами», – отмечалось в документе.

В акте указано, что в лагерях Дорогобужа и Дорогобужского района наряду с военнопленными содержались и тысячи мирных граждан: больных, раненых стариков, женщин и детей.

«Обреченные вывозились на расстрелы из города и окрестных деревень связанными и независимо от времени года – босыми и раздетыми до белья… Советских граждан убивали группами по 30-40 и более человек, и каждая из этих групп засыпалась землей в одной общей яме», – говорится в акте.

Также в документе указано, что в Дорогобуже действовал дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В июле 1942 года немецкие захватчики разорили и разграбили все имущество и хозяйство дома инвалидов, отобрали принадлежавшие ему птицу и скот, а инвалидов вывезли к противотанковому рву и расстреляли.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Российское историческое общество (РИО) организует в 2021 году в странах Европы выставочные проекты, которые расскажут о преступлениях нацистов в годы Второй Мировой войны на территории Советского Союза.

Летом УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю намерено передать в государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.