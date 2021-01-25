 

Принц Гарри о социальных сетях: “Придет время, и мы туда вернемся”

25.01.2021, 11:04, Разное
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В последнее время принц Гарри и Меган Маркл появляются то на телевидении, то в Zoom, то в подкастах, но свои страницы в социальных сетях до сих пор не ведут. Недавно в СМИ курсировала информация о том, что пара приняла решение полностью отказаться от соцсетей. В недавнем интервью Fast Company герцог Сассекский ответил на эти слухи.

Меган Маркл и принц ГарриЗабавно, мы проснулись пару недель назад и услышали, что одна из газет Руперта Мердока сообщила, что мы уходим из социальных сетей. Для нас это была “новость”, учитывая, что у нас нет социальных сетей, из которых можно было бы уходить, и не было последние месяцев 10… Мы вернемся к социальным сетям, когда сочтем нужным – возможно, когда мы поймем, что этого требуют наши задумки по реформированию этого пространства,- заявил Гарри. В интервью он много времени уделил вопросу негативного влияния социальных сетей на жизнь людей, приводя примеры из собственной жизни:

Я был очень удивлен, когда мою историю рассказывали в одном виде, историю моей жены в другом, а когда образовался наш союз, появилось уже третье однобокое повествование. Этот фальшивый рассказ стал отправной точкой для онлайн-буллинга. Его бы не началось, если бы наша история была рассказана правдиво… Мы получили отклики от большого количества людей по всему миру. Мы много думали о тех, кто находится в гораздо более уязвимом положении, чем мы, и о том, насколько им необходимы сочувствие и поддержка. Каждому из нас досталось от цифрового пространства.

Меган Маркл и принц ГарриВ конечном счете, герцог Сассекский заявил о необходимости создания здоровой онлайн-экосистемы, отметив, что верит в то, что свобода слова и достоверные цифровые медиа совместимы.



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