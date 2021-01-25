“30 в душе”. Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения

25.01.2021, 11:00, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 января, на своей странице в Instagram показал, как начался его 43-й день рождения. Он опубликовал фото из спортивного зала.

“Семь на часах. 43 по паспорту. 30 в душе”, – заявил Зеленский.



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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

В комментариях подписчики поздравляют президента с праздником.

Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента.

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