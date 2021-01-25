Марка Chery готовит новую версию кроссовера Jetour X95 Pro

25.01.2021, 10:58, Новости дня

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Китайская компания Chery активно разрабатывает модернизированный кроссовер Jetour X95 Pro, отличающийся многими обновлениями.

На данный момент известно, что паркетник Jetour X95 Pro получил стильные светодиодные огни, улучшенные бамперы, новую оптику, а также современную радиаторную решетку. Также значится, что название компании с решетки радиатора перенесли на капот. Инженеры применили в кроссовере 1,6-литровый мотор, который выдает 197 л.с. мощности.

В свою очередь, паркетник также обладает 7-ступенчатой трансмиссией. Покупателям будет доступен Jetour X95 Pro с передним приводом. Показ усовершенствованного кроссовера состоится уже весной текущего года.