В гробнице археологи нашли древний хрустальный кинжал возрастом 5000 лет

25.01.2021, 10:48, Разное

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Во время раскопок в мегалитической гробнице археологи обнаружили технически сложный артефакт возрастом 5000 лет. Речь идет о хрустальном кинжале, он находился в испанском захоронении Монтелирио Толос, для доисторической Иберии того времени оружие являлось не только прогрессивным в плане изготовления, но и дорогим.

Вместе с 20-сантиметровым кинжалом были обнаружены наконечники стрел и лезвия. Также ученым удалось найти место, где велась добыча горного хрусталя. Оказалось, что от гробницы до месторождения необходимо проделать долгий путь. Это говорит о том, что хрустальный кинжал изготавливался по заказу. При этом он имел очень высокую стоимость, ведь необходимо было не только добыть материал, но и обработать его.

Личность владельца хрустального кинжала исследователи пока не определили, но учитывая сложность его создания, а также стоимость, обладать им могли люди из высшего общества. Ранее существовало поверье, что горный хрусталь имеет магические свойства, позволяющие связаться с умершими предками.

Всего в захоронении археологи нашли останки 25 человек. Двое из них: житель и жительница скончались от отравления. Помимо хрустального кинжала и украшений в гробнице находилось одно яйцо страуса.

Источник: mk.tula.ru