 

Хриплый голос может говорить о смертельном заболевании

25.01.2021, 10:48, Разное
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Медики предупредили, что хриплый голос может указывать на наличие смертельного заболевания. Если пациенты заметили у себя данный признак, который не пропадает, нужно обратиться к врачу.
Специалисты не исключает, что хриплый голос может свидетельствовать о раке легких. Охриплость появляется у многих в течение длительной беседы или же криков на футбольном матче. Если данный симптом ничем не объясняется, то нужно насторожиться.

Охриплость на фоне рака легких появляется из-за того, что новообразование давит на гортанный нерв, находящийся в грудной клетке. Это вызывает его ослабление или же паралич, у человека деформируются голосовые связки.

У рака легких присутствует и другая симптоматика: затяжной кашель, стойкая одышка, усталость и нехватка энергия, отсутствие аппетита, беспричинная потеря веса, кровохарканье.

Источник: ufatime.ru



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