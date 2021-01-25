Эксперты раскрыли секрет омоложения Аллы Пугачевой

25.01.2021, 10:48, Разное

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Эксперты раскрыли секрет молодости Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Она и дальше продолжает баловать поклонников фотографиями без макияжа. В обычной жизни знаменитость отказалась от использования косметики.

По словам экспертов, в свои 72 года Пугачева выглядит минимум на 20 моложе. Такого результата удалось достичь за счет использования уникальных методик омоложения, авторами которых являются американцы. Пластический хирург Александр Вдовин не видит ничего удивительного в том, что певица выглядит не на свой возраст. Она всегда следила за своим внешним видом, стала одной среди звезд, которая решилась на проведение пластики.

Сейчас подобные хирургические вмешательства Алле Пугачевой запрещены. В связи с этим она обходится только визитами к косметологу. Примадонна делает различные процедуры по омоложению лица, в том числе, уколы красоты. На лице Аллы Пугачевой практически не видны морщины, а это может говорить об инъекциях ботокса. Вдовин отмечает, что аппаратная косметология очень эффективна для женщин пенсионного возраста.

Не исключено, что Алла Пугачева делает процедуры на аппаратах Фрактора и Альтера американского производства. Хирург порекомендовал Примадонне пройти курс, направленный на фотоомоложение лица. Также важно поработать над шеей и руками, которые выдают ее возраст.