 

Политолог Казакевич указал на проблемы режима Лукашенко: Денег явно не хватает

25.01.2021, 10:36, Разное
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По словам политолога, в последние месяцы имидж правоохранительных
органов в республике упал до минимума. Все меньше граждан доверяют властям.
“Нельзя даже сказать, что все внутри системы довольны – нет повышения
зарплаты бюджетникам”, – отметил Казакевич.

Лукашенко нужны большие финансовые вложения для того, чтобы
оставаться на посту президента Белоруссии. Отсутствие легитимности
отрицательно влияет на мотивацию госслужащих, а также работников
государственных предприятий. Бизнес не хочет инвестировать в страну.

Эксперт рассказал, что впервые с 2008 года Европейский банк
реконструкции и развития прекратил поддержку проектов в Белоруссии.
“Денег, которые дает Россия, явно не хватает, и нет ощущения, что их поток
оттуда увеличится”, – указал на еще одну проблему Казакевич.

Все это неизбежно приведет к изменению системы. Весной этого года
ожидается активизация протестной активности. Оппозиционеры попытаются провести
марши в крупных городах. В окружении политика Светланы Тихановской
предупредили, что Александру Лукашенко мало не покажется.

Политолог добавил, что на ситуацию в Белоруссии также влияют
западные санкции. Напомним, в конце прошлого года Евросоюз ввел ограничения в
отношении официальных лиц Белоруссии, которые причастны к фальсификации выборов
и насилию на акциях протеста.

“Система так или иначе изменится”, – заключил Казакевич.



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