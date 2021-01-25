 

“Зеленая альтернатива” поборется за места в 39 региональных парламентах

25.01.2021, 10:36, Разное
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Во всех регионах, где пройдут выборы, есть экологические проблемы, отметил он. Эти вопросы в программе “Зеленой альтернативы” станут приоритетными, указал Хвостов.

Глава политсилы выразил уверенность, что россияне готовы поддержать борьбу за экологию. “В отличие от бесполезного популизма, пустого мифотворчества или воинственной риторики других партий, “Зеленая альтернатива” предельно честна со своим избирателем”, – сказал Хвостов.

Сторонниками “Зеленой альтернативы” глава партии видит молодой и образованный городской класс. “Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому не безразлично, что происходит со страной”, – отметил политик.

По его мнению, серьезный запрос на экологическую повестку есть в Красноярском крае, регионах Урала, Иркутской, Омской областях и в Ставропольском крае.

Кроме региональных выборов, на федеральном голосовании в Госдуму партия выдвинет кандидатов в 190 одномандатных округах. Предстоящая кампания будет самой масштабной для экологов, уверен Хвостов.

Партия “Зеленая альтернатива” создана в декабре 2019 года. Учредительный съезд партии состоялся в марте 2020 года. Делегаты избрали главой политсилы Руслана Хвостова.



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