Австралия решила потратить 770 млн долларов на разработку оружия

25.01.2021, 10:22, Новости дня

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Правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов (770 млн долларов США) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности, министерство обороны страны.

«В рамках модернизации оборонного потенциала Австралии мы планируем в предстоящее десятилетие обеспечить австралийский военный флот современными противокорабельными ракетами большой дальности, ракетами класса «земля – воздух», торпедным и другим вооружением для поддержания контроля за акваторией у берегов Австралии», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters заявление министра обороны Линды Рейнолдс.

«Эти новые оборонительные возможности станут сдерживающим фактором, который обеспечит стабильность и безопасность в регионе», – подчеркнула она.

Увеличение расходов на оборону будет осуществляться в соответствии с программой модернизации Военно-морских сил Австралии. Минобороны планирует использовать эти средства для разработки зенитно-ракетных комплексов большой дальности, а также наземных противокорабельных ракет дальностью 1,5 тыс. км.

Напомним, ранее комментируя перспективы сотрудничества США с Австралией в сфере производства гиперзвуковых вооружений, относительно которого Вашингтон и Канберра ранее достигли договоренности, помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер выразил уверенность, что стороны смогут быстро продвигаться вперед.