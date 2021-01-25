«Зеленая альтернатива» примет участие в 39 избирательных кампаниях

25.01.2021, 10:22, Новости дня

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Председатель политической партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов сообщил о начале подготовки к выборам в законодательные собрания 39 регионов, которые состоятся одновременно с выборами в Государственную думу.

По словам Хвостова, такое решение принято после консультаций с местными отделениями партии и по результатам углубленной экспертизы локальной социально-политической повестки, говорится в сообщении на сайте «Зеленой альтернативы».

«Везде, где состоятся региональные выборы, есть актуальные экологические и социальные проблемы. Где-то даже слишком острые. Они обязательно станут приоритетными пунктами нашей партийной программы в том или ином субъекте страны. Уверен, сегодня жители РФ готовы поддержать альтернативную политическую силу, которая отстаивает простые и общезначимые ценности – право на чистую воду, воздух и почву. В отличие от бесполезного популизма, пустого мифотворчества или воинственной риторики других партий, «Зеленая альтернатива» предельно честна со своим избирателем», – сообщил Хвостов.

Он указал, что в настоящее время у этих людей появилась своя масштабная политическая платформа, где с ними говорят на понятном языке и слова всегда подкрепляются делом. «Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому не безразлично, что происходит со страной, – добавил Хвостов.

«Мы совершенно точно видим мощный общественный запрос и серьезный потенциал «альтернативной» повестки на Ставрополье, в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае, в регионах северо-запада и «Большого Урала». Что касается федерального уровня, то помимо партийного списка, «Зеленая альтернатива» выдвинет кандидатов примерно в 190 из 225 одномандатных округов. Это самая широкая избирательная кампания экологов за все время. В этом году у избирателей будет реальный выбор альтернативы удручающему настоящему. Поэтому те, кто поддержат «Зеленую альтернативу», проголосуют за здоровое будущее в чистой стране. Мы сделаем всё возможное, чтобы наши люди победили», – добавил лидер партии.

Ранее лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов подверг критике российскую металлургию после того, как в Башкирии завод компании «Мечел» сбросил ил со дна шламоотстойника в реку.