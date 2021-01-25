 

“Шокирует дикостью”. Зеленский прокомментировал нападение на украинца в Париже

25.01.2021, 10:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 25 января в Facebook произошедшее 15 января в Париже нападение на 15-летнего украинца.

“То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня – украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель – убивать, калечить”, – написал глава государства.

По его информации, пострадавший “до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, до сих пор врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах, но есть основания надеяться, что он выздоровеет”.

“Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства. Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что “уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго”.

“Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме”, – подчеркнул украинский президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2738791303037895

15 января в центре Парижа 10 неизвестных напали на компанию подростков, среди которых был и украинец. Всем, кроме Юрия, удалось убежать.

После избиения у парня обнаружили травму головы с несколькими серьезными переломами, гематому между мозгом и черепом, контузию головного мозга, а также перелом носа, пальца и несколько синяков. Ему сделали шестичасовую операцию. 24 января стало известно, что пострадавшего украинца начали выводить из комы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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