Ресторатор Борисов стал отцом в седьмой раз

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25.01.2021, 10:10, Новости дня
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Супруга украинского ресторатора Дмитрия Борисова Елена 24 января в Instagram сообщила о пополнении в семье.

“Лучший твой подарочек – это я!” – подумала девочка и пришла в этот прекрасный мир в день рождения мамы”, – написала она.

Елена Борисова сопроводила пост селфи-снимком, сделанным ее супругом. На нем запечатлен сам ресторатор и лежащая с ребенком на груди его жена. Борисова прикрыла голову новорожденной рукой.

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Публикация от Олена Борисова (@lena_borysova)

Дмитрий и Елена Борисовы поженились в 2014 году. Пара воспитывает шестерых детей – пятерых сыновей и дочь. Шестой ребенок у супругов родился в июле 2018 года.

Борисов – основатель сети “Семья ресторанов Дмитрия Борисова”, в которую входят около 50 заведений. Первый ресторан Борисов открыл в 2010 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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