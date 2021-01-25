Ярославские студенты рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей
 

Ярославские студенты рассчитывают на зарплату в 25 тысяч рублей

25.01.2021, 9:33, Детали
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Самые популярные профессиональные сферы среди студентов-ярославцев – «Наука, образование» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» по 11% резюме здесь принадлежат учащимся вузов и ссузов.

Такой вывод сделали аналитики hh.ru изучив более 8 тысяч резюме студентов из Ярославской области.

На втором месте – «Искусство, развлечения, масс-медиа», в этой сфере студентам принадлежат 9% резюме, на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» (8%). Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах «Транспорт, логистика», «Безопасность» и «Закупки» (всего по 2%).

81% ярославских студентов ищут работу с полной занятостью, также в 39% резюме указано, что они рассматривают частичную занятость. По 7% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству, 1% ищут варианты волонтерства. При этом предпочтительный график работы – это полный день (в 75% резюме студентов указан этот вариант). Гибким графиком интересуются 42%, сменным – 31%, удаленной работой – 24%.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов, в Ярославской области составляет 25 тысяч рублей (это на 5 тысяч рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона в целом).

Любопытно, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 45% студентов-ярославцев, а в общем доля таких соискателей – лишь 40%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 14 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Ярославской области делает 13 откликов.



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