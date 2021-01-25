На онлайн-свадьбах в 2020 году в России зафиксировано 518 случаев драк

25.01.2021, 10:11, Разное

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Российский союз ведущих свадебных церемоний опубликовал статистику торжеств, прошедших в 2020 году. Нововведением в ежегодном отчете являются данные по онлайн-свадьбам.

Согласно статистике, в условиях сложной эпидемиологической обстановки резко возрос спрос на проведение свадебных торжеств в формате онлайн. Мероприятия проводятся в виде видеоконференций, во время которых гости находятся дома перед личным компьютером, но с соблюдением, по возможности, свадебных традиций.

Так, за отчетный период было зафиксировано 518 случаев драк во время проведения онлайн свадеб. В процентном соотношении такое количество полностью соответствует количеству драк на свадьбах традиционного формата.

– Поначалу мы опасались за свадебные традиции в формате онлайн. Однако опыт показал, что опасения были напрасны, статистика это только подтвердила. Мы рады, что наши люди чтят и соблюдают исконно русские традиции. Что за свадьба без баяна, водки да без драки? Чаще всего драки происходили между гостями свадеб и их домочадцами, но иногда гости проявляют незаурядную смекалку в данном вопросе. Так, например, один житель из Пензы специально позвал своего соседа для организации драки, а одинокая жительница Тольятти подралась со своей кошкой, – прокомментировал данные председатель Союза ведущих свадеб Юрий Батурин.

В первом полугодии 2020 года число регистрируемых браков резко сократилось. За январь-июнь было заключено на 25% браков меньше, чем за тот же период 2019 года. При этом формат онлайн свадебных торжеств выбирают около 10% клиентов.

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