Володин поздравил студентов с Татьяниным днем

25.01.2021, 9:16, Разное

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Студенческие годы – ответственный период в жизни, отметил председатель ГД. Он напомнил, что это время накопления знаний и рождения ярких идей.

Володин пожелал учащимся уверенно идти к поставленной цели, преодолевать трудности и быть верными призванию

“Желаю вам здоровья и успехов в учебе”, – приводит поздравление спикера пресс-служба ГД.

Татьянин день изначально праздновался как день рождения Московского университета, учрежденного императрицей Елизаветой Петровной в 1755 году. С 2005 года 25 января официально отмечается в России как День российского студенчества.