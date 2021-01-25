«Иркут» решил выкупить шесть SSJ100 у ирландской CityJet

25.01.2021, 9:32, Новости дня

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Корпорация «Иркут» намерена выкупить самолеты Superjet 100, от которых отказалась ирландская авиакомпании CityJet. Если выкуп состоится, машины будут переданы российским авиакомпаниям, которые смогут получить госсубсидии на их лизинг.

Из письма директора филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олега Гуляева заместителю гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по экономике и финансам Алексею Демидову следует, что «Иркут» хочет выкупить шесть SSJ100, которые использовала ирландская авиакомпания CityJet. Письмо, датированное 21 января, исходно было размещено в Telegram-канале «Угол атаки».

В «Иркуте» подтвердили «Коммерсанту», что вопрос о выкупе SSJ100 у RJ Leasing обсуждается при участии ВЭБ.РФ. Речь идет о воздушных судах с серийными номерами 95102, 95105, 95108, 95111, 95117, 95118, переданных CityJet в 2016-2017 годах через специально созданную лизинговую компанию RJ Leasing Ltd. Сделка тогда была профинансирована ВЭБ.РФ, а в 2017 году «Иркут» и «ОАК-Капитал» предоставили собственнику самолетов гарантию остаточной стоимости. Она предполагает, что по окончании срока лизинга владелец сможет вернуть самолеты за 40% от первоначальной стоимости или претендовать на возмещение разницы при перепродаже.

У CityJet был контракт на поставку 15 SSJ100 с опционом еще на 16 штук, но успела она получить только семь самолетов. Авиакомпания поставляла самолеты в «мокрый лизинг», то есть летала на них в интересах других перевозчиков, в частности Brussels Airlines. В 2019 году CityJet отказалась от SSJ100 из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей.

В письме поясняется, что в связи с досрочным прекращением договора лизинга между RJ Leasing и CityJet с ВЭБ.РФ обсуждается возможность выкупа воздушных судов в собственность «Иркута». Их планируется доработать, восстановить летную годность и в 2021-2022 годах поставить ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг» (структура ПСБ). Средства от продажи RJ Leasing направит на погашение кредита перед ВЭБ.РФ. Самолеты будут реализованы по программе поддержки лизинга российских воздушных судов, одобренной в мае 2020 года президентом Владимиром Путиным. Тогда он говорил, что программа должна за два года обеспечить выпуск «59 новых самолетов».

Единственным зарубежным коммерческим эксплуатантом SSJ100 остается мексиканская Interjet, в ее собственности находятся 22 самолета. Но в последние годы большая часть из этих судов не летала из-за сложного финансового положения авиакомпании. В мае сообщалось, что российские самолеты Sukhoi Superjet 100 обслуживают шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet.