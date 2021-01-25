 

Столкновение военных Индии и Китая произошло на границе

25.01.2021, 9:32, Новости дня
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Военнослужащие пограничных сил Индии и Китая вступили в столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным портала Latesly, китайские военные попытались проникнуть на индийскую территорию, однако индийские военнослужащие их остановили. В результате столкновений ранены 20 китайских и четыре индийских солдата. В настоящее время ситуация в этом районе находится под контролем, передает ТАСС. 

Накануне представители командования сухопутных сил Индии и Китая провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в пограничных районах и вопросы разведения войск.

Ранее главнокомандующий сухопутными силами ВС Индии генерал Манодж Мукунд Нараване заявил, что Китай и Пакистан совместно создают угрозу для безопасности Индии, на которую вынуждена реагировать индийская армия. 



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