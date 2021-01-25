 

Легенду советского автопрома решили продать за 37 млн рублей

25.01.2021, 9:32, Новости дня
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Советский автомобиль «ЗИЛ-41045» выставили на продажу на auto.ru за 37 млн рублей.

По словам владельца, он уверен, что машину, выпущенную в январе 1984 года, заложили в производство в декабре 1982 года для члена политбюро ЦК КПСС, передает РИА «Новости». В объявлении указано, что в 1984-1985 годах именно в таком кузове выпустили всего 19 автомобилей этой модели.

Хозяин машины заявляет, что купил автомобиль в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ, используя при этом исключительно родные запчасти. Отдельно отмечается, что салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии.

Утверждается, что сейчас автомобиль полностью технически исправен, все системы работают в штатном режиме.

Заявленный пробег – 52 тыс. километров, но владелец подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около 1 тыс. километров.



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