 

Три ярких НЛО запечатлели в Мексике на восходе солнца

25.01.2021, 9:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

НЛО в небе над Мексикой – частое явление.

Некоторые уфологи убеждены, что все дело в базах представителей инопланетных цивилизаций, которые якобы расположены в данном регионе.

Очевидцы встреч с НЛО часто указывают на подножья вулканов, из которых то и дело вылетают разнообразные неопознанные летающие объекты. Среди таких вулканов Попокатепетль, Колима, Ла-Малинче, Невадо-де-Толука, Кофре-де-Пероте, Такана и Пико-де-Орисаба, где по мнению известного уфолога Скотта Уоринга встречаются очень крупные экземпляры НЛО.

Что касается последнего наблюдения НЛО в Мексике, то это событие произошло рано утром 13 января 2021 года в горах Халиско в месте под названием Сан-Диего-де-Алехандрия. Очевидцы заметили в небе на восходе солнца три ярких огня, которые «застыли» на высоте и затем стали медленно удлиняться. По словам местных жителей, это завораживающее свечение в небе они наблюдают уже в не первый раз. Что это на самом деле, никто не может объяснить.

Уоринг убежден, что огромное количество инопланетных баз находится на глубине около 6 километров под вулканами, причем все они были созданы еще тысячи лет назад и функционируют до сих пор.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Главное из расследования ФБК о «дворце Путина»

17.07 / Диетолог назвал главные ошибки худеющих к лету

30.10 / В Саратове водитель Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика

05.07 / Брайан Остин Грин прокомментировал слухи о романе с двумя моделями одновременно

29.11 / Посчитаем чужие деньги? – Личное мнение

20.07 / Мнение: Протаранила людей на остановке

29.12 / Скандалы: Мухтару Аблязову предъявили счет

20.01 / Истории о НЛО с территории СССР из рассекреченных документов ЦРУ

26.10 / Мнение: Воспитание гендерных различий

16.12 / Мнение: Вражеское нашествие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска