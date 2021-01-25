Три ярких НЛО запечатлели в Мексике на восходе солнца

25.01.2021, 9:30, Разное

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НЛО в небе над Мексикой – частое явление.

Некоторые уфологи убеждены, что все дело в базах представителей инопланетных цивилизаций, которые якобы расположены в данном регионе.

Очевидцы встреч с НЛО часто указывают на подножья вулканов, из которых то и дело вылетают разнообразные неопознанные летающие объекты. Среди таких вулканов Попокатепетль, Колима, Ла-Малинче, Невадо-де-Толука, Кофре-де-Пероте, Такана и Пико-де-Орисаба, где по мнению известного уфолога Скотта Уоринга встречаются очень крупные экземпляры НЛО.

Что касается последнего наблюдения НЛО в Мексике, то это событие произошло рано утром 13 января 2021 года в горах Халиско в месте под названием Сан-Диего-де-Алехандрия. Очевидцы заметили в небе на восходе солнца три ярких огня, которые «застыли» на высоте и затем стали медленно удлиняться. По словам местных жителей, это завораживающее свечение в небе они наблюдают уже в не первый раз. Что это на самом деле, никто не может объяснить.

Уоринг убежден, что огромное количество инопланетных баз находится на глубине около 6 километров под вулканами, причем все они были созданы еще тысячи лет назад и функционируют до сих пор.