Жуткие истории от пользователей Reddit

25.01.2021, 9:27, Разное

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Истории о паранормальных явлениях и странных существах с претензией на правдивость, недавно рассказанные пользователями сайта Reddit.

Кровавая Мэри

Рассказы о Кровавой Мэри известны как минимум с 19 века и в основном считаются молодежной страшилкой. Считается, что если три раза произнести "Кровавая Мэри", стоя в темной комнате перед зеркалом, то вам явится ее призрак. Далее этот призрак может напасть на вас или просто испугать, в зависимости от варианта легенды.

Я понимаю, что рассказы о Кровавой Мэри это просто типичная городская легенда, увековеченная несколькими поколениями, но у меня был свой странный опыт об этом, когда я был моложе.

Я и мой брат отчаянно хотели увидеть какое-либо паранормальное явление и мы оба решили, что проще всего вызвать Кровавую Мэри. Мы вошли в ванную заперли двери и потом три раза сказали "Кровавая Мэри". Мы ждали и ничего не происходило, поэтому мы еще раз сказали этом.

Примерно после восьмого или девятого вызывания мы внезапно услышали печальные и отчаянные рыдания, словно плакала женщина. Звук шел из-за занавески для душа и звучало так, словно кто-то пережил болезненную потерю.

Мы посмотрели друг на друга и потом брат толкнул меня к занавеске, я сорвал ее и за ней никого не было. Звук плача прекратился в тот момент, когда я подошел совсем близко к занавеске.

Я раньше думал, что может быть это брат подшутил надо мной с помощью записанных ранее звуков, но я не знаю, как он смог создать его, ведь в те годы не было смартфонов или портативных динамиков.

Ползучая черная тень

Это произошло года 3 или 4 назад, но я до сих помню все подробности, так сильно это меня напугало.

Я и мой 9-летний брат однажды решили устроить ночевку на матрасах в гостиной, но потом он передумал и ушел спать в свою спальню. Я же осталась спать в гостиной, однако все никак не могла заснуть. А из гостиной черед широкий проход было видно столовую, где стояли кучи корзин со свежевыстиранным бельем.

Я повернулась и теперь смотрела в сторону столовой, прямо на эти корзины. И я увидела как черная тень медленно переползает на четвереньках из одной корзины в другую. Это произошло где-то в 1-2 часа ночи и все в доме уже крепко спали.

Я была до смерти напугана увиденным и смогла заснуть лишь около 5 часов утра. Я понятия не имею, что это было, но я была слишком напугана, чтобы пойти и проверить, действительно ли там в корзине что-то есть.

Человеческая рука на тренажере

Когда я был ребенком, я часто спал с родителями в их постели, как многие дети. Однажды ночью я снова спал с ними, но потом вдруг проснулся и посмотрел в угол, где стоял папин велотренажер. И я увидел, что за ним что-то шевелится, это была человеческая рука.

Я от страха спрятался под одеяло и лежал так, пока не заснул. Однако эта рука появлялась и в последующие ночи, снова и снова. Не помню уже, как долго это длилось.

Помню, как однажды ночью я пытался убедить себя встать, пойти в угол и коснуться этой руки. но не смог пересилить свой страх. Кажется, что рука каждую ночь менялась с мужской на женскую.

Однажды ночью я проснулся и когда посмотрел в угол, то не увидел там руки, но потом я перевернулся на другую сторону и увидел эту руку прямо между каркасом кровати и моим матрасом. Она стояла прямо перед моим лицом!

Я в страху отшатнулся и снова спрятался под одеяло, пока не заснул. Я держал этот опыт при себе, никому не рассказывая, пока годы спустя однажды не решился поведать об этом отцу. И он рассказал мне, что когда он сам был в моем возрасте, то тоже видел такую руку.

Воображаемый друг

Когда я была ребенком, у меня был так называемый воображаемый друг по имени Мистер Никто. Это был очень худощавый человек, но невысокий, ростом метра полтора. Лица у него не было, просто очень белое место с тенями в районе глаз, носа и рта.

На нем был костюм и шляпа, при этом я его никогда не видела, но я знала, как именно он выглядит и как он одет. Я просто знала это. Знала, что он тут, когда он заходил в комнату. У меня появлялось такое ощущение.

Я никогда не помню, чтобы ощущала от него угрозу, но при этом мы не были и друзьями. Он делал вещи, которые мне были неприятны, например опрокидывал мой стакан или прятал мои важные вещи. Когда моя мама спрашивала, кто это сделал, я говорила, что Мистер Никто, и она думала, что это был просто предлог, чтобы не говорить правду.

Постепенно я вроде как перестала его ощущать, а потом переехала в другую комнату и больше ничего странного со мной не происходило. Я не помню многих деталей, потому что это было в очень раннем детстве.

Больше я и родители о нем не говорили, мы все думали, что это было просто игрой воображения и что это было нормально для ребенка.

Однако позже, когда родился мой младший брат и однажды его за что-то отругали, он сказал, что это сделал "Мистер Никто". И он в это время жил в той комнате, которая раньше была моей комнатой.

Мы не говорили ему ничего о Мистере Никто, поэтому я помню, что моих родителей этот случай очень напугал.

Моя дочка возле кровати

У меня трое детей и двое из них страдают от синдрома аутизма, это очень тяжело. Несколько недель назад я спал с женой в нашей постели и проснулся от ощущения, что в комнате есть кто-то еще.

Я открыл глаза и увидел, что сбоку моей стороны кровати стоит наш средний ребенок – девочка (с аутизмом). Она просто стояла там передо мной в своей ночной рубашке.

"Эй, детка, с тобой все хорошо?", – спросил я. Но она не отреагировала. "Дорогая, с тобой все в порядке?", -снова спросил я. Но она снова лишь стояла и молчала. "Милая…", – снова начал говорить и я в этот момент ощутил, как у меня по коже ползет холодок.

Это произошло, потому что от дочки до сих пор так и не было вообще никаких реакций. Впрочем, однажды с ней такое было, правда очень давно, 8 лет назад, поэтому я не отвожу от нее глаз и пытаюсь все-таки наладить с ней контакт.

"Дорогая, ты что-то хочешь?", -спросил я, а сам в этот момент рукой вслепую пытаюсь растормошить жену и одновременно потею, так как мне очень неуютно. Я чувствую, что жена пошевелилась и пробормотала "Что?", а сам все еще пытаюсь достучаться до дочки, но безуспешно.

И тут моя жена наконец просыпается, включает прикроватную лампу, и говорит "Как дела?". И в этот момент наша дочь растворилась в тонкой дымке… Клянусь Богами, едва не обмочился под себя от этого.

Далее выяснилось, что все наши трое детей спокойно спали в своих кроватях. В этом доме, к слову, и раньше со мной происходило несколько странных вещей, но этот случай был таким же реальным, как телефон, с которого я печатаю этот пост.