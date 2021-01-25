 

“Уже лечусь”. Президент Мексики заболел COVID-19

25.01.2021, 9:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил 25 января в Twitter, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

“С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично”, – написал он.

67-летний глава государства отметил также, что намерен позвонить президенту РФ Владимиру Путину и обсудить возможную поставку в Мексику российской вакцины от коронавируса.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

По масштабу распространения COVID-19 Мексика находится на 13-м месте в мире. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране на 25 января зафиксировано 1,7 млн случаев, умерли 149 тыс. пациентов. Всего в мире зарегистрировано 99,1 млн инфицирований и более 2,1 млн смертей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Байден не будет менять главу ФБР

16.01 / В Гонконге задержали 29-летнего украинца “по подозрению в помощи преступникам” – СМИ

10.12 / “Коронавірус_інфо” признали одной из самых эффективных коммуникационных кампаний в Европе

09.08 / В Минске начались столкновения демонстрантов и ОМОНа – “Радыё Свабода”

06.07 / В ООН заявили о неготовности мира противостоять биотерроризму

13.09 / Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без значимых сбоев

23.01 / В приложении московских госуслуг обнаружена серьезная уязвимость

19.11 / Бывшего врио главы ярославской ИК-1 оправдали по делу о пытках

10.08 / В городах Беларуси начались протесты. В Минске ОМОН задерживает людей

04.11 / В аэропорту Симферополя открыли фотовыставку ко Дню народного единства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска