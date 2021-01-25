 

За сутки COVID-19 обнаружили у наименьшего с сентября 2020 года числа украинцев

25.01.2021, 9:22, Новости дня
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В Украине за последние сутки подтвердили 2516 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 25 января в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1166 человек, летальных случаев – 63, выздоровело 5783 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране COVID-19 подтвердили у 3915 человек.

Последний раз меньше 2516 новых случаев было в Украине 13 сентября 2020 года – 2462.

По данным министра, за последние 24 часа в стране провели 13 962 тестирования на коронавирус. Больше всего инфицированных выявили в Запорожской (241) и Ивано-Франковской (238) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, умерли 21 924 пациента с COVID-19, выздоровели 953 297 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/863582850851378

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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