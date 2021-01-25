В Украину идут похолодание и метели – ГСЧС

25.01.2021, 9:22, Новости дня

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В некоторых регионах Украины с 25 января ожидается похолодание. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях выпадет до 20 см снега, отметили в ведомстве.

Сегодня в западных и центральных областях, в частности в Киеве, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, сильный дождь и мокрый снег.

По данным ГСЧС, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях – значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый). В этих регионах может выпасть от пяти до 20 см снега.

“Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения в отдельных населенных пунктах на Правобережье Украины, а в западных областях – и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц”, – сообщили спасатели.

В пресс-службе “Укравтодора” заявили, что сегодня утром во Львовской области местами идет снег с дождем, в Закарпатской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской областях – местами дождь. Украину накрыл туман.

Температура воздуха колеблется от +1 до +5 ºС, на западе -1…+3 ºС. На Абранском, Ивашковском и Торунском перевалах дождь, на Ужоцком перевале местами снег, на остальных перевалах без осадков.

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