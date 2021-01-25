В Карпатах спасли двух сноубордистов из Киева и Днепра

25.01.2021, 9:22, Новости дня

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В Карпатах 24 января заблудились двое сноубордистов из Киева и Днепра, их искали спасатели, сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Почти одновременно горные спасатели Раховского района получили два сообщения с просьбой о помощи туристам в районе долины Драгобрат. Первый вызов спасатели получили около 14.00 от товарищей заблудившегося в горах киевлянина.

По словам туристов, они поднялись на подъемнике на гору Стиг и вчетвером решили прокатиться на сноубордах не на специально подготовленных горнолыжных трассах.

“Но когда после спуска недосчитались четвертого товарища, то забили тревогу и решили известить спасателей […] Связавшись по мобильному телефону с заблудившимся спасатели подсказали ему ориентиры, по которым он довольно быстро вышел им навстречу. В 15.30 киевлянина нашли и сопроводили к месту его временного проживания”, – рассказали о ситуации в службе.

В это же время почти в 20 километрах от места первой поисковой операции, спасатели искали жителя Днепра. О его пропаже сообщили друзья, а через некоторое время на связь вышел и сам турист. Он несколько раз спустился на сноуборде со склонов горы Жандарм и хотел возвращаться. Но из-за ветра и тумана сноубордист свернул не в ту сторону и слетел в ущелье, уточнили спасатели.

Несмотря на плохие погодные условия и лавиноопасные участки, спасатели нашли заблудившегося в 16.30 и сопроводили до базы отдыха.

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