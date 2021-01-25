 

Новый Toyota Sienna получил очень стильный дизайн

25.01.2021, 9:21, Новости дня
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Появились подробности об обновленной генерации популярного минивэна Toyota Sienna, имеющего современную внешность.

Данный автомобиль обладает обтекаемым кузовом с видоизмененной геометрией. Также дизайнеры увеличили размеры решетки радиатора, придающей корме более современный вид. Распознать минивэн Toyota Sienna не составит труда по острой форме светодиодных фар и соответствующим задним фонарям.

Известно также, что новая модель получила гибридную силовую установку, которая позволяет достичь мощность 243 л.с. С такими характеристиками автомобиль имеет привлекательный расход топлива, который предполагает 7,1 литра на 100 км расстояния. Остальные характеристики пока удерживаются в тайне.



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